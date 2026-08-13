Venga La Alegría | Programa 13 de agosto 2026 Parte 2 | ¡La polémica revelación de Kevyn Contreras “Bicolor” como Granjero de La Granja VIP Segunda Temporada y mucho más!

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 13 de agosto 2026, parte 2: El debut de Aitana, la hija de Alessandra Rosaldo, y Sofía, hija de Chacho Gaytán; Sherlyn reveló las consecuencias de la ‘balconeada’ de su hijo, el reportaje de Samantha Núñez y la más tierna junta de lomitos de Huellitas Informativas.

También, una increíble presentación del musical ‘La Novicia Rebelde’, los mejores momentos de Survivor México La Reliquia en Llamas, la polémica revelación de Kevyn Contreras “Bicolor” como granjero de La Granja VIP Segunda Temporada y aprendimos a hacer flores con cera. Además, jugamos El Reto y Sin Palabras. ¡Venga La Alegría!