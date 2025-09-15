Venga La Alegría | Programa 15 de septiembre Parte 1 | La advertencia de Emiliano Aguilar a su hermano Leonardo, las ‘indirectas’ de Cazzu a Nodal y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 15 de septiembre 2025, parte 1: Alejandro Sanz le hace un detalle muy romántico a Candela Márquez, Emiliano Aguilar reacciona a las ‘burlas’ de su hermano Leonardo, Imelda Garza Tuñón declara sobre las cenizas de su fallecido esposo, Miguel Bosé responde a los que piden se cancele su concierto en Sinaloa, Cristian Chávez toma postura sobre el supuesto ‘conflicto’ entre Anahí y Maite Perroni y Cazzu lanza ‘indirectas’ a Nodal en el arranque de su gira en Argentina. Además, lo más destacado de Rosario Tijeras 4, la pasarela de vestidos mexicanos, todo sobre el primer gran concierto de La Academia VLA y una imperdible receta para fiestas patrias.