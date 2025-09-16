Venga La Alegría | Programa 16 de septiembre | La presentación en fiestas patrias de Nodal y los Aguilar, el estado de salud de Julio Preciado y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 16 de septiembre 2025: Christian Nodal y los Aguilar se presentan en las fiestas patrias a pesar de los ‘haters’, Mariana Seoane toma postura ante la prensa tras las quejas del novio de Susana Zabaleta, Maribel Guardia responde a Imelda Tuñón sobre la herencia de Julián Figueroa, Majo Aguilar reacciona al pleito de sus primos y el estado de salud de Julio Preciado. Además, el adiós a Robert Redford, el Sin Palabras y mucho más.