La Granja VIP: ¿Quién podría ser la cuarta ‘granjera’ revelada? Esto sabemos

El próximo miércoles 17 septiembre, durante la transmisión de Venga La Alegría, TV Azteca dará a conocer quién será la siguiente participante de La Granja VIP, lo cual ha despertado la incertidumbre de las y los seguidores de este reality, pues se ha rumorado que figuras claves de la televisora del Ajusco o reconocidos influencers estarán en esta nueva entrega.

Aunque aún no se tiene claro quién será la famosa, usuarios de redes sociales han afirmado que se trataría de la actriz Sandra Itzel. Aunque en el anunció del miércoles se tratará de una ‘granjera’, otro nombre que se ha tomado relevancia en plataformas digitales de los supuestos granjeros que estarán en el reality son los del exfinalista de la más reciente edición de MasterChef Celebrity, Carlos Quirarte, y el del youtuber César Doroteo, mejor conocido como Teo, quién saltó a la fama por hacer dupla con Ricardo Peralta.

¿Cuándo inicia y quiénes han sido confirmados para La Granja VIP?

La nueva producción de Tv Azteca será conducida por Adal Ramonesy tendrá una duración de 10 semanas, es decir, alrededor de 2 meses y medio veremos a actores, creadores de contenido y estrellas de la televisión nacional enfrentándose a desafíos físicos y emocionales mientras realizan labores reales de campo. Además, se ha dado conocer que Ferka, Lola Cortés, Rey Grupero, Linet Puente y Flor Rubio ocuparán los puestos de críticos

Hasta el momento, los famosos que han sido confirmados para La Granja VIP son: Alfredo Adame, Jawy Méndez y Kim Shantal. Pese a que el primero de los antes mencionado alcanzó la fama gracias a las telenovelas, de unos a la fecha ha formado parte de diversos reality shows en los que ha protagonizado diversas polémicas por sus comentarios subidos de tono.

