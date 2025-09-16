¿Qué pasó con Kennya, la hermana de Rommel Pacheco, que también estuvo en Exatlón México?

Su paso por Exatlón México fue breve pero suficiente para mostrar carácter, fuerza y determinación. Aunque es más conocida por ser la hermana del clavadista olímpico Rommel Pacheco, Kennya Pacheco ha construido su propio camino dentro y fuera del deporte. A varios años de su participación en el reality, su vida ha tomado un rumbo muy diferente, enfocado en la medicina, la maternidad y el emprendimiento.

¿Quién es Kennya Pacheco?Originaria de Mérida, Yucatán, Kennya es doctora anestesióloga de profesión y una apasionada del triatlón. Si bien su carrera deportiva comenzó desde temprana edad, optó por poner una pausa para enfocarse en sus estudios de medicina, una decisión que, según compartió, no cambiaría por nada.

¿Qué ha sido de Kennya Pacheco?

Hoy, en 2025, es mamá, emprendedora y generadora de contenido. Su perfil en redes sociales refleja una vida activa, balanceada entre la familia, el ejercicio y su trabajo clínico. Se define como una “mom blogger” que inspira a otras mujeres a equilibrar la maternidad con el desarrollo profesional, sin perder el sentido del humor ni la energía que siempre la ha caracterizado.

¿Cuál es la relación de Kennya Pacheco con Rommel Pacheco?

Kennya es hermana del clavadista olímpico Rommel Pacheco, con quien comparte tanto el gusto por el deporte y mantiene una cercana relación. Ella misma ha compartido que, de niños, tuvieron algunas anécdotas típicas de hermanos. La influencia deportiva en su familia es evidente, pues Kennya también practicó natación y posteriormente se especializó como triatleta, aunque tuvo que dejar la alta competencia para enfocarse en sus estudios de Medicina.

¿Cómo le fue a Kennya Pacheco en Exatlón México?

Kennya formó parte del equipo Contendientes en la tercera temporada de Exatlón México, estrenada en 2019. Su disciplina principal era el triatlón, lo que le permitió destacar en velocidad y resistencia. Sin embargo, fue la doceava eliminada del programa, al salir en el lugar 29° el 18 de octubre de 2019.

A pesar de su eliminación temprana, su participación dejó una buena impresión en los seguidores del reality, gracias a su actitud resiliente y perfil poco común al ser una médica deportista que competía en condiciones extremas. Desde entonces, su comunidad digital ha crecido y su historia sigue siendo ejemplo de que se puede equilibrar la vida profesional, familiar y atlética sin perder la esencia.