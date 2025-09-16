Exnovia de Ricardo Pérez tiene un enorme problema de dinero y pocos saben sobre eso

La polémica se desató en redes sociales tras la revelación de Fernanda Blaz: Samii Herrera, exnovia de Ricardo Pérez y su excompañera de podcast, le debe una fuerte cantidad de dinero. Pero lo que más sorprendió a muchos fue el trasfondo del conflicto, que involucra no solo temas económicos, sino también traiciones personales. Aquí te lo contamos todo.

Fernanda Blaz acusa a Samii Herrera de deberle dinero por el pódcast ‘Poderosas': esto se sabe

Aunque se vendía como un espacio de sororidad y empoderamiento femenino, el pódcast ‘Poderosas’ terminó en medio de una controversia legal. Según contó Fernanda Blaz en el programa “Cállate los ojos”, el proyecto —que también integraba la creadora de contenido Herly RG— se fracturó por completo debido a una presunta deuda no saldada por parte de Samii Herrera.

Fernanda, de 35 años, confesó públicamente que inició un proceso legal contra su excompañera y amiga, a quien acusa de haber recibido un pago de campaña publicitaria que nunca se repartió como se había acordado entre las tres.

“Bebé, se te están acumulando. Yo ahí tengo todas mis facturitas”, soltó Blaz, dejando claro que no piensa dejar el tema en el olvido.

Así fue la ruptura del podcast Poderosas y por qué Herly RG también cortó lazos

Aunque Samii Herrera no ha dado declaraciones al respecto, varios usuarios en redes han recordado que este no fue el único conflicto dentro del pódcast. En su momento, Herly RG también se desvinculó del proyecto y eliminó cualquier rastro de él en sus plataformas.

(Instagram @fernandablaz) Fernanda Blaz acusó a la exnovia de Ricardo Pérez de deudora.

De acuerdo con los reportes, además del mal manejo del dinero, también se filtraron supuestos chats donde se hablaba mal de otras creadoras e incluso se planeaban ataques en redes sociales. Este escenario terminó por romper la dinámica del trío y alejar a las conductoras de manera definitiva.

¿Quién es Samii Herrera y por qué su nombre está ahora en el ojo del huracán?

Samii Herrera, de 31 años, ha mantenido un perfil más bajo desde la disolución de Poderosas, pero el tema volvió a cobrar fuerza luego de que Fernanda Blaz hablara sin filtros sobre la deuda que aún está en disputa. En tono irónico, incluso le recomendó que “junte su dinerito” para que comience a pagar lo que debe.

Por ahora, el proceso legal sigue su curso y, aunque no se han revelado cifras exactas, Blaz aseguró que cuenta con todas las pruebas necesarias para exigir lo que le corresponde.