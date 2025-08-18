Venga La Alegría | Programa 18 de agosto Parte 1 | El respaldo de los Aguilar a Nodal, Julio César Chávez reacciona al estado de salud de Yolanda Andrade, la receta, el especialista y los mejores juegos

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 18 de agosto 2025, parte 1: Los Aguilar muestran su respaldo a Christian Nodal tras las recientes polémicas declaraciones, la receta de Ismael Zhu, la reacción de Julio César Chávez a la salud de Yolanda Andrade, la pasarela de Ponte Bonita, los mejores juegos y más.