Alex Marín fue cambiado de reclusorio por una particular razón

El productor de contenido para adultos Alex Marín ha vuelto a ser noticia en las últimas horas, luego de confirmarse que fue cambiado de reclusorio. Desde el pasado 2 de junio se encuentra a disposición de la Justicia a la espera del juicio en su contra.

Alex Marín está acusado de graves delitos como explotación sexual y trata de personas, y la principal víctima es una joven de 16 años de edad. Desde que fue detenido, fue alojado en el penal de Puente Grande, en Jalisco, pero ahora su estadía tras las rejas se cumple en otro complejo.

¿Por qué trasladaron a Alex Marín?

El proceso legal en contra de Alex Marín avanza y es la Fiscalía del Estado de Jalisco la que tiene en manos su caso. Se estima que para 2027 se lleve a cabo el juicio, mientras se encuentra con prisión preventiva. Sin embargo, en las últimas horas se confirmó que el productor fue cambiado de reclusorio.

🚨 Alejandro “N” fue vinculado a proceso y permanecerá en prisión preventiva por dos años.



Tras su detención el 28 de mayo en Puerto Vallarta, Alejandro “N” fue vinculado a proceso durante la audiencia, celebrada hace unas horas. pic.twitter.com/7pvqR59wKb — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) June 3, 2025

De acuerdo con lo informado por el coordinador General Estratégico de Seguridad Estatal, Roberto Alarcón Estrada, Alex Marín incurrió en faltas de disciplina siendo este el principal motivo por el que lo cambiaron de reclusorio, aunque no se precisó a cuál. Además, tampoco se conocieron detalles de lo que hizo tras las rejas que obligó a las autoridades a tomar esta decisión.

¿Cuánto tiempo pasaría Alex Marín tras las rejas?

Mientras la investigación avanza, el productor de contenido para adulto no solo debe sortear la prisión domiciliaria sino que los delitos por los que se lo está procesando lo pueden llevar a pasar muchos años sin salir en libertad.

Por los delitos de trata de personas y explotación sexual, Alex Marín podría ser condenado a una pena de prisión de entre 15 y 30 años. Por lo tanto, la atención ahora está puesta en este reciente hecho que podría complicar aún más su situación.