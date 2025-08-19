Venga La Alegría | Programa 19 de agosto Parte 1 | Ana Bárbara reacciona a los rumores de violencia de José Manuel Figueroa, Laura Zapata recuerda su secuestro, Aleks Syntek ‘explota’ en un evento, la receta, el ritual y mucha diversión

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 19 de agosto 2025, parte 1: Ana Bárbara reacciona a los episodios violentos que habría tenido José Manuel Figueroa con otras parejas, Laura Zapata recuerda su secuestro, Aleks Syntek ‘explotó' contra sus detractores y lo más destacado del espectáculo. Además, el ritual, la receta y mucha diversión.