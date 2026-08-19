¿Anahí se perfila como campeona de Survivor México? ¡Ojo a la postura de Viviann Baeza!

En la recta final de Survivor México La Reliquia en Llamas, Sheila quedó eliminada tras perder el duelo de extinción contra Anahí, por lo que ‘El Capi’ ya la perfila como la próxima campeona del reality. Sin embargo, Viviann Baeza dejó clara su postura ante esa posibilidad. ¡Revive los mejores momentos del 18 de agosto 2026!