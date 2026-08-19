Exclusiva | Marco Chacón revela que Imelda Garza no ha solicitado la manutención para su hijo José Julián: “Quieren sacar provecho”

Luego de que Imelda Garza diera a conocer que su hijo, José Julián, no ha recibido manutención desde que falleció su padre; Marco Chacón, esposo y abogado de Maribel Guardia, responde que, en realidad, es ella quién no la ha solicitado, pues es un juez quien debe autorizarla y no el albacea. Chacón también confirma que el nieto de Maribel Guarida no es más que una víctima indirecta de las declaraciones de su madre, Imelda.