El Chef Herrera “visita” a Ricardo antes del domingo de salvación en MasterChef 24/7 (VIDEO)

A pesar de que otra vez tiene delantal negro y está en riesgo de quedar fuera, Ricardo no pierde el ánimo y ya se está preparando para dar lo mejor en el domingo de eliminación de MasterChef 24/7 este 7 de junio. Además, se siente muy optimista porque tuvo un sueño con el Chef Herrera en el que le dijo que supuestamente tendrán que preparar buñuelos, así que optó por ponerse a repasar su receta por si su presagio se cumple.