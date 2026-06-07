“El que la hace, la paga": Antrax ARREMETE contra cocineros de MasterChef 24/7 por faltas de respeto (VIDEO)
Una vez más, Antrax dejó claro que no está dispuesto a tolerar groserías y ya advirtió que está pensando cómo desquitarse de sus compañeros de MasterChef 24/7.
A pesar de que procura llevar una convivencia amigable en el Mundo MasterChef 24/7, Antrax tiene un carácter fuerte que sale a la luz cuando lo molestan. Y para muestra, la indignación que sintió porque no pudo dormirse temprano por culpa de Carmen, Michelle, Daniela, Julio y Pablo estaban se quedaron haciendo ruido hasta la madrugada. Así que sin ponerse a discutir, simplemente advirtió que está pensando cómo desquitarse.