“El que la hace, la paga": Antrax ARREMETE contra cocineros de MasterChef 24/7 por faltas de respeto (VIDEO)

A pesar de que procura llevar una convivencia amigable en el Mundo MasterChef 24/7, Antrax tiene un carácter fuerte que sale a la luz cuando lo molestan. Y para muestra, la indignación que sintió porque no pudo dormirse temprano por culpa de Carmen, Michelle, Daniela, Julio y Pablo estaban se quedaron haciendo ruido hasta la madrugada. Así que sin ponerse a discutir, simplemente advirtió que está pensando cómo desquitarse.