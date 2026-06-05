"¡¿Para qué hablas?!”, ¡Ricardo Casares explota con Luz Elena en el Sin Palabras! ¿Tenía razón?

Pese a las firmes protestas del Pueblo, el Sin Palabras se jugó por punto doble, lo que traería al Favorito de regreso al juego. Las emociones subieron y disputaron cada punto para lograr una victoria, sin embargo una ‘falta de atención’ de Luz Elena provocó desconecto en Ricardo Casares. ¡Revive el juego completo del 5 de junio 2026!