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"¡¿Para qué hablas?!”, ¡Ricardo Casares explota con Luz Elena en el Sin Palabras! ¿Tenía razón?

El punto doble del Sin Palabras elevó las emociones y Ricardo Casares no ocultó su molestia tras una supuesta ‘falta de atención’ de Luz Elena. ¡Aquí lo que ocurrió!

Pese a las firmes protestas del Pueblo, el Sin Palabras se jugó por punto doble, lo que traería al Favorito de regreso al juego. Las emociones subieron y disputaron cada punto para lograr una victoria, sin embargo una ‘falta de atención’ de Luz Elena provocó desconecto en Ricardo Casares. ¡Revive el juego completo del 5 de junio 2026!

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