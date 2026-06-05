Venga La Alegría | Programa 5 de junio 2026 Parte 1 | Mucho fútbol, noticias del espectáculo y comida deliciosa
Revive el programa completo de Venga La Alegría del 5 de junio 2026, parte 1 donde nos preparamos para vivir la pasión de la Copa Mundial de la FIFA ™.
¿Te perdiste el programa de este día? ¡No te preocupes! Aquí puedes ver todo lo que pasó, desde la receta deliciosa de nuestro querido Chef Rahmar, quien nos preparó un mole con pollo hasta las noticias del espectáculo y todo lo que debes saber sobre el nuevo documental de la muerte de Paco Stanley, el cual promete decir absoluta verdad.