Venga La Alegría | Programa 21 de agosto Parte 1 | Mariana Ochoa apoya a Lupita D’Alessio sobre lo de Ari Borovoy y BOBO Producciones, la muerte de Xava Drago de Coda, la receta de Ismael Zhu, los mejores juegos y mucha diversión

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 21 de agosto 2025, parte 1: Mariana Ochoa apoya a Lupita D’Alessio en sus comentarios sobre Ari Borovoy y BOBO Producciones, la muerte de Xava Drago de Coda, la receta de Ismael Zhu, las hermanas Cueva, el retiro de Fuerza Guerrera, el resumen de Rosario Tijeras 4, los mejores juegos y mucha diversión.