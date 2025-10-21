Venga La Alegría | Programa 21 de octubre Parte 1 | Revive la tensión entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 21 de octubre 2025, parte 1: Todo lo que sucedió en la audiencia de Maribel Guardia e Imelda Tuñón, la reconciliación de Aracely Arámbula y Manola Díez, Alejandro Landero aclara si vive en la calle, Bárbara de Regil explica por qué ‘salió corriendo’ de sus fans, el encuentro de Paola Durante con Belinda, la fuerte respuesta de Carmen Campuzano a Kenia Os y lo que pasó entre Omar Suárez y Arturo Carmona. Además, todo sobre el concierto de Nigga en CDMX, lo más destacado del Exatlón, la pasarela de Halloween y un imperdible ritual para protegerse de las malas energías.