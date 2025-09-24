Venga La Alegría | Programa 24 de septiembre Parte 1 | El revés legal que enfrentaría Christian Nodal y nuevos testimonios de la tragedia en el CCH Sur

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 24 de septiembre 2025, parte 1: Los ecos del beso de Doña Cuquita, viuda de Vicente Fernández; María José Magán habla del proceso legal por la manutención de su hijo con Matías Novoa, Itatí Cantoral y su hijo Eduardo Zucchi brillan en la alfombra roja de Desastre en familia, el nuevo conflicto legal de Christian Nodal por falsificación de documentos, la alfombra roja de Dios Mío Hazme Viuda Por Favor y los detalles de Alex Lora en el Auditorio Nacional. Además, un novedoso tratamiento para la caída del cabello, los detalles rumbo a la Semifinal de La Academia VLA, los nuevos testimonios sobre la tragedia del CCH Sur, la receta del día y mucho más.