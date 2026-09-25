Venga La Alegría | Programa 25 de septiembre 2026 Parte 2 | Espectáculos, Huellitas Informativas, Sin Palabras y Exatlón

¡Venga La Alegría ya inicio el fin de semana con el pie derecho! José Eduardo Derbez evade temas personales en una conferencia de prensa. ¿Qué pasó con la ambulancia del IMSS que tuvo un fuerte choque? Aquí todos los detalles. Además, te informamos de todo lo que pasó el día de ayer en Exatlón México Décima Temporada.