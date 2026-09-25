Venga La Alegría | Programa 25 de septiembre 2026 Parte 1 | Viernes parrillero, espectáculos y la visita de Enrique de la Madrid

Revive la parte 1 del programa completo de Venga La Alegría de este viernes 25 de septiembre. Tuvimos la visita de Enrique de la Madrid, quien nos contó a detalle sobre el estreno de '¿Quién Quiere Ser Millonario?’. Imelda Tuñón se encuentra nuevamente en polémica tras los rumores de un posible romance con Agustín Fernández. Aprende a decorar paso a paso un termo e inicia tu propio negocio.