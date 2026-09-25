Espectáculos: Entrevista exclusiva con Julión Álvarez, ¿nuevo romance de Imelda Tuñón? y Alfredo Adame celebra a La Granja VIP
Zona de Espectáculos: En Venga La Alegría tenemos las mejores noticias de las celebridades, no te pierdas de nada y ponte al día con lo último de los actores y cantantes.
José Eduardo Derbez tuvo una rueda de prensa para hablar de su podcast y su nuevo proyecto; sin embargo, pidió que no se hicieran preguntas de su vida personal. En exclusiva, Julión Álvarez nos habla de su regreso a la música y celebra el éxito que sus colegas tienen en el extranjero. Daniela Magún habla del respeto y admiración por Federica Quijano al ser una excelente mamá de un pequeño con autismo.