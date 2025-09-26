Venga La Alegría | Programa 26 de septiembre Parte 1 | La ‘molestia’ de Nodal en Monterrey, las fuertes declaraciones de Kenny sobre Sabo Romo y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 26 de septiembre 2025, parte 1: La ‘molestia’ de Nodal tras su reciente concierto en Monterrey, las reacciones de Mariana Treviño sobre la carrera de Belinda, Fey se defiende de las críticas por la fotografía con Yalitza Aparicio, Luis Felipe Tovar defiende a Alejandro Sanz de Ivet Playá, Eleazar Gómez habla de los rumores de su mamá y Kenny arremete contra Sabo Romo y ‘salpica’ a Alejandra Guzmán.

Además, la pasarela con vestidos mexicanos, los detalles del 2000’s X Siempre, la receta para preparar tlayudas y mucho más.