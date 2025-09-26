inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

Venga La Alegría | Programa 26 de septiembre Parte 2 | La séptima granjera de La Granja VIP, la Semifinal de La Academia VLA y mucha diversión

Las polémicas, los eliminados, todas las presentaciones y los nuevos nominados de La Academia VLA, la Final de viernes del Sin Palabras y la séptima granjera revelada de La Granja VIP. ¡Que Venga La Alegría!

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 26 de septiembre, parte 2: Las polémicas, los eliminados, todas las presentaciones y los nuevos nominados de La Academia VLA, la Final de viernes del Sin Palabras y la séptima granjera revelada de La Granja VIP. ¡Que Venga La Alegría!

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×