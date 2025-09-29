Venga La Alegría | Programa 29 de septiembre Parte 2 | Susana Zabaleta asegura que su novio no es infiel, la revelación del octavo granjero de La Granja VIP y mucha diversión
Revive el programa completo de Venga La Alegría del 29 de septiembre, parte 2: Laura Zapata continúa su lucha por justicia para su abuelita, Susana Zabaleta defiende a Ricardo Pérez y asegura que no es infiel, la revelación de Kike Mayagoitia como el octavo granjero de La Granja VIP, el Sin Palabras, el retorno de Aristeo a Cázares al Exatlón y mucha diversión.
