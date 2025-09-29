Esperan a estafador en aeropuerto y no te imaginas lo que pasó después: VIDEO

Este video se está reproduciendo a gran escala en redes sociales como ‘X’ y es que la publicación tiene una historia interesante para contar. Un hombre al que se le reconoce como un estafador, es confrontado al menos por dos personas (que salen en las tomas y de las que se escucha la conversación) y la manera en la que “resuelven” las tensiones es hablando.

¿Quién es el estafador que es confrontado por dos personas?

La pieza videográfica no da más explicaciones que la entendida por los diálogos que tienen el hombre confrontado contra otro sujeto y una mujer que lo esperaban en el aeropuerto. Allí se ve cómo este par de personas llegan con una persona y lo saludan “cordialmente” (aunque todo con un alto grado de sarcasmo) para decirle que llevaban meses sin verle.

Ante eso, con una total sorpresa y cierto nerviosismo, el hombre identificado como estafador, les contesta que todo asunto lo resolvieran con sus abogados. Ante eso, le indican que eso no pasaría, pues debían arreglarlo entre ellos. Sin embargo, les proponen una comida para “limar asperezas”.

Porque se enteraron que volvía a Argentina un hombre que los estafó, lo esperaron en el aeropuerto y lo recibieron con abrazos: "Vení, que para el café me quedó, cuánto tiempo que no te veía". pic.twitter.com/vpjwEIWPbf — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) September 29, 2025

Evidentemente “cazado” y sin una capacidad de respuesta inmediata, el hombre concluye que no podía, pero que mañana podrían concretar una cita todos. Por ello, cuando intenta irse de ahí, la mujer lo abraza y así caminan juntos con la intención de zafarse de un momento verdaderamente incómodo.

¿Cómo termina la historia de este estafador?

Las personas que se vieron afectadas por las artimañas del estafador le tendieron una emboscada de la cual él no podía escapar. Y justo al momento de irse se ve cómo todos le acompañan. Sin embargo, muchos de los internautas muestran desesperación por saber qué pasa al final. No se sabe en qué terminó la historia, por eso algunos ya se encuentran en búsqueda de la segunda parte, misma en la que se conozca cómo acabó este caso tan viral.