Estos son los celulares que se quedarán sin WhatsApp en octubre del 2025

WhatsApp es una de las aplicaciones más empleadas para mensajería, permitiendo que los usuarios puedan conectarse con sus demás contactos, ya sea enviando mensajes, realizando llamadas o videollamadas. Además, constantemente ofrecen nuevas funciones para que sus usuarios tengan una mejor experiencia.

Es fundamental aclarar que los usuarios deben tener mucho cuidado, puesto que se anunció que habrá ciertos celulares que ya no dispondrán de dicha app para octubre del 2025. Para que estés prevenido ante el nuevo cambio, te detallaremos quiénes serán los afectados.

¿En qué celulares dejarán de funcionar en octubre 2025?

Como ya lo mencionamos, WhatsApp hará un importante cambio en su app, por lo que habrá sistemas operativos y hardware de celulares viejos que ya no podrán soportar las innovaciones de la aplicación. Estos son los ejemplares más afectados en octubre del 2025:

Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini y Galaxy Note 2

LG: Optimus G, Nexus 3 y G2 Mini.

Motorola: Moto G (primera generación) y Droid Razr HD.

Huawei: Ascend D2

Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T y Xperia V

HTC: One X, One X+, Desire 500 y Desire 601

iOS: iPhone 5, iPhone 5c,iPhone SE (1.ª generación), y iPhone 6

¿Qué debo hacer si me quedo sin WhatsApp?

Es importante que los celulares que se vayan a quedar sin WhatsApp se preparen previamente, ya que evitarán perder todas las conversaciones y charlas que tengan en su cuenta. Se recomienda realizar las siguientes indicaciones:

Respalda todas tus conversaciones y activa el proceso de guardar copia de seguridad, para que al abrirlo en un nuevo celular se almacene toda la información.

En lo que adquieres tu nuevo móvil, haz uso de la app web, el cual podrás emplear en tu computadora, manteniendo tus conversaciones con tus contactos.

Los cambios se aplicarán desde el 1 de octubre del 2025, tu celular deberá de tener la versión 5.0 o superior en Android, mientras que para iOS debe tener la versión 12 o más en el sistema operativo. Sigue las indicaciones anteriores para que sigas disfrutando de la app y no pierdas ningún detalle importante.