Quita la caspa para siempre de tu vida con este remedio casero a base de 5 ingredientes

La caspa es un problema que afecta a muchas personas. Esta afección del cuero cabelludo puede producirse por diversos motivos. Ya sea por factores hormonales (vinculados con la sequedad o exceso de grasitud) u otros asociados a enfermedades o hábitos de higiene capilar, lo cierto es que este aspecto puede encontrar solución con ingredientes naturales.

Si bien es necesario acudir a un tricólogo o especialista médico dermatólogo para obtener un diagnóstico certero sobre la caspa y su tratamiento, lo cierto es que existe un remedio casero que se puede aplicar en casa con ingredientes naturales. Solo se deben seguir estos pasos.

Remedio casero para eliminar la caspa con 5 ingredientes

El siguiente remedio casero viral se vale de ingredientes naturales y un producto industrial que cuenta con su mayoría de componentes de origen natural. Este truco capilar que se puede ejecutar en el hogar sirve para hidratar el cuero cabelludo y estimular el crecimiento del cabello.

Durante el otoño, el cabello suele presentar daño acumulado por la sequedad y la exposición al sol del verano. Esto junto a otros factores pueden desencadenar la aparición de la caspa. De esta manera, el siguiente shampoo casero refuerza la hidratación y aporta nutrientes para recuperar brillo y la suavidad de la melena desde la raíz a las puntas. Además, evita la caída temprana de las fibras capilares.

Ingredientes

100 gramos de gel puro de sábila o aloe vera (se obtiene de 1 hoja bien grande o dos pequeñas)

1 cucharada de vinagre de manzana

9 cucharadas de jugo fresco de zanahoria

9 cucharadas de agua

55 gramos de jabón de tocador con pH 5

Los 5 pasos para hacer un shampoo casero anticaspa

Extraer el gel de sábila o aloe vera y procésalo hasta obtener una textura uniforme. Añadir el jugo de zanahoria. Integrar. Incorporar el vinagre de manzana. Este ingrediente equilibra el pH y previene la caspa. Rallar el jabón y disolverlo en el agua caliente hasta formar una base cremosa. Mezclar todos los ingredientes hasta integrar. ¡Y listo!

Luego se debe aplicar el shampoo para eliminar la caspa como cualquier otro: masajeando el cuero cabelludo, dejando actuar unos minutos y enjuagando con abundante agua tibia o fría. Este producto natural puede conservarse en la nevera durante 7 días como máximo.

