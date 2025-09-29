Quita la caspa para siempre de tu vida con este remedio casero a base de 5 ingredientes
Si se combinan ciertos ingredientes naturales, se puede obtener un shampoo casero para eliminar la caspa. Este es el paso a paso para tener una melena radiante.
La caspa es un problema que afecta a muchas personas. Esta afección del cuero cabelludo puede producirse por diversos motivos. Ya sea por factores hormonales (vinculados con la sequedad o exceso de grasitud) u otros asociados a enfermedades o hábitos de higiene capilar, lo cierto es que este aspecto puede encontrar solución con ingredientes naturales.
Programa 06 febrero 2024 Parte 1 | Increíbles mascarillas para cabello
Si bien es necesario acudir a un tricólogo o especialista médico dermatólogo para obtener un diagnóstico certero sobre la caspa y su tratamiento, lo cierto es que existe un remedio casero que se puede aplicar en casa con ingredientes naturales. Solo se deben seguir estos pasos.
Te pueden interesar: El radical cambio de look de Karol G por el que la comparan con Shakira
Remedio casero para eliminar la caspa con 5 ingredientes
El siguiente remedio casero viral se vale de ingredientes naturales y un producto industrial que cuenta con su mayoría de componentes de origen natural. Este truco capilar que se puede ejecutar en el hogar sirve para hidratar el cuero cabelludo y estimular el crecimiento del cabello.
Durante el otoño, el cabello suele presentar daño acumulado por la sequedad y la exposición al sol del verano. Esto junto a otros factores pueden desencadenar la aparición de la caspa. De esta manera, el siguiente shampoo casero refuerza la hidratación y aporta nutrientes para recuperar brillo y la suavidad de la melena desde la raíz a las puntas. Además, evita la caída temprana de las fibras capilares.
Ingredientes
- 100 gramos de gel puro de sábila o aloe vera (se obtiene de 1 hoja bien grande o dos pequeñas)
- 1 cucharada de vinagre de manzana
- 9 cucharadas de jugo fresco de zanahoria
- 9 cucharadas de agua
- 55 gramos de jabón de tocador con pH 5
Te puede interesar: Sin químicos: cómo eliminar las polillas de tu hogar con este truco casero y económico
Los 5 pasos para hacer un shampoo casero anticaspa
- Extraer el gel de sábila o aloe vera y procésalo hasta obtener una textura uniforme.
- Añadir el jugo de zanahoria. Integrar.
- Incorporar el vinagre de manzana. Este ingrediente equilibra el pH y previene la caspa.
- Rallar el jabón y disolverlo en el agua caliente hasta formar una base cremosa.
- Mezclar todos los ingredientes hasta integrar. ¡Y listo!
@alacocinaconjacobina Hoy les tengo este tip para eliminar la caspa ya sea que tengan el cabello graso o seco mis hijos, espero que tomen nota y lo pongan en practica para que me cuenten que tal #alacocinaconjacobina #tipdelacocinaconjacobina #caspa #cuidadodelcabello ♬ sonido original - Maestra Jacobina
Luego se debe aplicar el shampoo para eliminar la caspa como cualquier otro: masajeando el cuero cabelludo, dejando actuar unos minutos y enjuagando con abundante agua tibia o fría. Este producto natural puede conservarse en la nevera durante 7 días como máximo.