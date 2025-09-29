Florinda Meza aclara ‘los defectos’ de ‘Chespirito’; asegura que no se refería a sus hijos

Hace 20 años, Florinda Meza afirmó que su esposo Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como ‘Chespirito’, tenía 7 defectos y, según sus propias palabras, se trataban de su entonces esposa y sus 6 hijos, sin embargo, recientemente aclaró que sólo se refería a los desperfectos del comediante y no a sus herederos.

La actriz, quien fue duramente criticada tras el estreno de la bioserie de su esposo, responsabilizó a la prensa de tergiversar sus declaraciones, sin embargo, reconoció que, en aquel entonces, ocupó la palabra ‘defectos’ sin pensar en las repercusiones que traería.

"¡Un muerto no puede contestar”!, Florinda Meza arremete contra sus detractores y revela detalles de su documental TV Azteca [VIDEO] Florinda Meza sentencia que no le importa el ‘hate’ que recibió en redes sociales. Además, aclaró la polémica sobre aquel comentario que causó revuelo y habló de su documental.

“Yo dije que él (Chespirito) tenía esos errores, no que sus hijos fueran errores. Eso estaba en una entrevista que tenía un antes y un después y tú tomas nada más eso y lo manipulas como quieres, eso no es periodismo, eso es ruin”, dijo la actriz en entrevista con Maxime Woodside.

“Cuando uno es joven, comete muchos errores. Después me di cuenta que mi deseo de creer que todo mundo era bueno, porque era mi principio... Mi principio es ‘piensa bien y acertarás’, si las cosas salen de otro modo, yo no me salgo de mi principio. Entonces, yo contesté, antes, cuando era joven, yo contestaba con toda la sencillez, con toda la sinceridad de alguien que piensa bien de los demás”.

Asimismo, negó que ella haya provocado que divorcio entre Gómez Bolaños y Graciela Fernández, pues argumentó que el cortejo empezó por parte del comediante, incluso, dijo que le componía canciones y le escribía poemas ‘mucho antes de que viviera con él’.

“Roberto incluyó a sus hijos, incluso sin consultármelo, a nuestra vida, pero yo lo amaba mucho. Yo siempre amo porque es lo primero que debes hacer. Si alguien te da una bofetada, el problema es de ese alguien.

Esto dijo el hijo de ‘Chespirito’ sobre las críticas que recibió Florinda Meza

Tres meses después del estreno de ‘Chespirito: Sin querer queriendo’, Roberto Gómez Fernández, hijo del comediante y productor de la serie, condenó las críticas y señalamientos de los que fue objeto la esposa de su padre.

En una reciente entrevista, el heredero de ‘Chespirito’ aseguró que el objetivo de la serie era retratar la vida de Gómez Bolaños con sus virtudes y defectos, no dañar a Florinda Meza. “Creo que hubo un ataque cruel e innecesario”, comentó.

