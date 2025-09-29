Aprende a hacer mermelada casera de frambuesa ideal para el desayuno con solo 3 ingredientes
Existe una receta fácil y rápida para hacer mermelada de frambuesa con 3 ingredientes. Ideal para acompañar panes y tostadas o usar como relleno de pasteles.
La frambuesa sigue siendo una fruta de temporada y es uno de los mejores momentos del año para aprovechar su calidad nutricional y culinaria. Así es como muchas personas eligen disfrutarla fresca sin nada más o convertirla en una deliciosa mermelada.
La siguiente receta de mermelada de frambuesa es perfecta para principiantes en la cocina, ya que no necesita técnicas avanzadas de cocina. Se puede hacer en menos de 1 hora y se conserva en la nevera por un máximo de 10 días.
Te puede interesar: Cómo preparar unas ricas enmoladas: la receta de 7 pasos al estilo poblano
Receta de mermelada de frambuesa con 3 ingredientes
Esta manera de preparar mermelada de frambuesa es perfecta para personas que disfrutan de alimentos caseros sin conservantes. Este dulce es ideal para acompañar panes, tostadas y galletas, pero también puede ser el relleno o cobertura de varios postres. Incluso, se puede convertir en topping de yogurt o complemento de una tabla de quesos.
Ingredientes
- ½ kilo de frambuesas frescas (pueden ser congeladas también)
- 250 gramos de azúcar (esta cantidad se puede ajustar al gusto)
- Jugo de ½ limón
Te puede interesar: Con solo 5 ingredientes, aprende a preparar un helado para tu perro en solo 20 minutos
¿Cómo hacer mermelada de frambuesa en menos de 1 hora?
- Lavar las frambuesas. En caso de usar congeladas, se deben descongelar bien antes de la cocción.
- Colocar las frambuesas en una olla amplia y agregar el azúcar. Deja reposar unos 20 minutos. De esta manera, la fruta soltará su jugo natural.
- Agregar el jugo de medio limón. En este paso se puede agregar la ralladura de este cítrico, es decir, este paso es opcional y sirve para realzar el sabor de la mermelada. Además, funciona como conservante natural.
- Calentar la mezcla a fuego medio, removiendo constantemente con una cuchara de madera. La mezcla debe espesarse. Cuando hayan transcurrido unos 25 minutos, hay que colocar un poco de mermelada en un plato frío. Si al pasar un dedo queda un camino limpio, la mermelada estará lista.
- Colocar la mermelada caliente en frascos de vidrio esterilizados.
- Cerrar los frascos y colocarlos boca abajo durante 5 minutos para hacer vacío. ¡Y listo! Ya estará lista la mermelada de frambuesa para disfrutar en cualquier momento.
@decorandopasteles Mermelada de frambuesa fácil y sencilla de 3 ingredientes 🤭✨, te servirá para rellenos de tus pásateles o incluso para los betunes a base de mantequilla, platícame si te gustaría ver más receta de rellenos✨👇🏻 #mermeladacasera #mermeladaframbuesa #saludosazucarados✌️💖 #pastelovers💕 ♬ sonido original - Decorando Pasteles