Aprende a hacer mermelada casera de frambuesa ideal para el desayuno con solo 3 ingredientes

La frambuesa sigue siendo una fruta de temporada y es uno de los mejores momentos del año para aprovechar su calidad nutricional y culinaria. Así es como muchas personas eligen disfrutarla fresca sin nada más o convertirla en una deliciosa mermelada.

La siguiente receta de mermelada de frambuesa es perfecta para principiantes en la cocina, ya que no necesita técnicas avanzadas de cocina. Se puede hacer en menos de 1 hora y se conserva en la nevera por un máximo de 10 días.

Receta de mermelada de frambuesa con 3 ingredientes

Esta manera de preparar mermelada de frambuesa es perfecta para personas que disfrutan de alimentos caseros sin conservantes. Este dulce es ideal para acompañar panes, tostadas y galletas, pero también puede ser el relleno o cobertura de varios postres. Incluso, se puede convertir en topping de yogurt o complemento de una tabla de quesos.

Ingredientes

½ kilo de frambuesas frescas (pueden ser congeladas también)

250 gramos de azúcar (esta cantidad se puede ajustar al gusto)

Jugo de ½ limón

¿Cómo hacer mermelada de frambuesa en menos de 1 hora?