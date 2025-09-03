Venga La Alegría | Programa 3 de septiembre Parte 2 | Revelan a los jueces de La Academia VLA y a las primeras críticas de La Granja VIP

inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
TV Azteca

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 3 de septiembre, parte 2: Alex Fernández confiesa con qué Aguilar se lleva mejor, Adal Ramones explica por qué aceptó conducir La Granja VIP, revelan a los jueces de La Academia VLA y a las primeras críticas de La Granja VIP. Además, el Sin Palabras, los mejores juegos y mucho más.

