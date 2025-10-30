Venga La Alegría | Programa 30 de octubre Parte 1 | Ernesto D’Alessio explota contra la prensa y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 30 de octubre 2025, parte 1: Marco Chacón hace una fuerte revelación sobre Imelda Tuñón y la herencia de Julián Figueroa, Ernesto D’Alessio estalla contra la prensa, Mariana Seoane le responde a Sataella, la hermana de Octavio Ocaña felicita a su excuñada por su embarazo, Violeta Isfel reacciona a la participación de Eleazar en La Granja VIP, dictan sentencia de 14 años al productor Yuri Breña, ‘La Pelangocha’ habla de su estado de salud y Juan Ferrara aclara si prepara su bioserie. Además, Lo más destacado del Exatlón y mucho más.