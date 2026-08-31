"¿Me vas a respetar o no?": Leo explota contra Aristeo en Exatlón México y los rojos pierden a una atleta

Las playas de Exatlón México Décima Temporada presenciaron un nuevo enfrentamiento entre Leo y Aristeo, quienes parece que no se llevan nada bien y están dispuestos a todo por proteger a sus compañeros. Para muestra, el momento en el que Aris le pide a su rival que no grite mientras los demás están tirando y empiezan a gritarse frente a los demás. Por otra parte, Anahí, del equipo rojo, se convirtió en la primera eliminada de esta edición.