Venga La Alegría | Programa 7 de agosto Parte 2 | Lila Downs y Alicia Villarreal lanzarán “Maldita Billetera”, la visita del elenco de Soltero, casado, viudo y divorciado, el sin palabras y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 7 de agosto, parte 2: Todo sobre “Maldita Billetera”, el nuevo tema de Lila Downs y Alicia Villarreal, la visita del elenco de Soltero, casado, viudo y divorciado, una obra de teatro diferente; el Sin Palabras, los mejores juegos y mucho más.