Venga La Alegría | Programa 8 de octubre Parte 1 | Lupillo Rivera arremete contra Adame y Belinda y mucho más

El hijo de ‘Chespirito’ aclara si pidió disculpas a Florinda Meza, Lupillo Rivera arremete contra Belinda y Alfredo Adame, Laura Zapata mantiene su postura sobre el tema legal de su abuelita, Christian Chávez defiende a Anahí y Maite Perroni, Mitzy se defiende por el vestido de Dulce, Ivonne Montero habla de su nueva relación con un policía once años menor y Jorge Salinas cuenta cómo celebrará su aniversario con Elizabeth Álvarez. Además, decoración estilo buchón para los pies, los nominados rumbo a la Gran Final de La Academia VLA, la receta del día y mucho más.