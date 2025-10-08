inklusion logo Sitio accesible
Venga La Alegría | Programa 8 de octubre Parte 2 | La revelación del undécimo granjero de La Granja VIP y mucho más

Paty Navidad demuestra su empatía por Ángela Aguilar, todo sobre Omahi, el undécimo granjero de La Granja VIP; la ‘bienvenida’ a Aristeo en el Exatlón, el Sin Palabras y mucha diversión.

Venga La Alegría
TV Azteca

