Chef Édgar Núñez de MasterChef 24/7 confiesa cuál era su mayor miedo cuando empezó a trabajar en la cocina

El Chef Édgar Núñez regresó a MasterChef 24/7 con muchas ganas de darle clases a los cocineros y seguir compartiendo anécdotas de su trayectoria. En esta ocasión, se animó a contar que cuando recién estaba empezando a trabajar en las cocinas profesionales, le daba mucho miedo que lo mandaran a cortar carnes en máquinas grandes, pues le preocupaba lastimarse y siempre se imaginaba los peores escenarios.