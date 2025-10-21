inklusion logo Sitio accesible
¿Qué siente Carolina Ross por Sergio Mayer Mori? ¡Así respondió la reciente eliminada de La Granja VIP!

Carolina Ross nos visitó y reveló su sentimientos por Sergio Mayer Mori. ¿Por qué nominó a Eleazar? ¡Checa todo lo que nos contó la eliminada de La Granja VIP!

TV Azteca

Mientras Sergio Mayer Mori vuelve a ser Capataz en La Granja VIP y espera para conocer a su acompañante, Carolina Ross nos visitó y reveló su sentimientos por el hijo de Sergio Mayer. ¿Por qué nominó a Eleazar? ¡Checa todo lo que nos contó!

