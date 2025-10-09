¿Cómo seguir cuando las fuerzas se acaban? Daniel Habif nos explica su filosofía ‘apégate a tu plan, no a tus emociones’
Daniel Habif, el reconocido escritor y conferencista, nos visitó para contarnos más sobre su filosofía, misma que ha inspirado a millones de personas.
Daniel Habif, el reconocido escritor y conferencista, nos visitó para contarnos más sobre su filosofía, misma que ha inspirado a millones de personas. Entre otras cosas, nos explicó que su filosofía se basa en no traicionarse uno mismo y detalló que la disciplina es una forma de amor propio que nos permite no rendirnos ante una emoción pasajera. Aquí la charla completa.
