¿Qué son las ‘velitas prendidas’ en relaciones fallidas?

En la sección de Benditas Mujeres, las conductoras de Venga La Alegría Fin De Semana las conductoras hablaron sobre el tener ‘una velita prendida’ durante una relación fallida. A este término se refirieren a las ‘parejas’ que pueden llegar a tener, sin precisamente tener un vínculo amoroso durante o después de un amor fallido. Las presentadoras coincidieron que se trata de un tema delicado, pues se trata de algo que ya roza la infidelidad, por lo que es mejor llegar a acuerdos con tu pareja.