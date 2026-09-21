Venga La Alegría | Programa 21 de septiembre 2026 Parte 1 | Arturo Carmona lanza un mensaje contundente para Alicia Villarreal y su pareja, La Granja VIP y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 21 de septiembre 2026, parte 1: El tremendo susto que se llevó Alejandra Guzmán en Veracruz, Arturo Carmona le responde a Alicia Villarreal y lanza un mensaje a la pareja de la cantante, Victoria Ruffo reacciona al pleito entre Arturo Carmona y Alicia Villarreal por Melenie, Aleks Syntek enciende las alarmas y arremete contra sus detractores y hablamos del alzhéimer.

También, el reportaje de Víctor Landeros, los mitos y realidades del olor corporal y las feromonas, Jorge D’Alessio habló de su relación con Daniela Arjona, Alexis Ayala reveló como inició su romance con Marietta y una pasarela con looks inspirados en La Granja VIP. Además, Lauro en Acción y todo lo que ocurrió ayer 20 de septiembre 2026 en La Granja VIP. ¡Venga La Alegría!