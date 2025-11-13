inklusion logo Sitio accesible
¡Así se vivió la alfombra roja de los Impulse Awards 2025!

TV Azteca

Durante la alfombra roja de la entrega de los Impulse Awards 2025, Jorge Losa reveló cómo sigue ligado a la vida de Ferka y la de su hijo. Por su parte, Óscar Madrazo, amigo de Paulina Rubio, habló del desalojo que sufrió ‘La Chica Dorada’ en Miami. Finalmente, Roberto Carlo alzó la voz por BOBO Producciones.

