¿Lo desmiente? Olga Breeskin revela que el empresario que denunció a Juan Osorio por fraude conocía los riesgos de “Aventurera”

Olga Breeskin revela para Ventaneando que conoció al empresario Rafael Portillo, quien fue socio de Juan Osorio en la obra “Aventurera” y ahora lo denuncia por presunto fraude. Según señala, éste estaba consciente de que la puesta en escena podría o no funcionar, por lo que se le hacen extrañas sus acusaciones recientes: “Estamos sujetos a que no ganemos dinero. Estamos tomando un riesgo”. Eso sí, Olga asegura que Portillo pretendía producir “Aventurera” en Estados Unidos, a escondidas de Juan Osorio: “Me preguntó si estaba dispuesta a hacer el papel”.