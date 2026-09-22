Venga La Alegría | Programa 22 de septiembre 2026 Parte 1 | María Karunna alza la voz contra Manelyk y los influencers de La Granja VIP y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 22 de septiembre 2026, parte 1: Arturo Carmona reacciona a la posibilidad de que Cruz Martínez asista a la boda de Melenie, Alicia Villarreal y su pareja desmienten rumores de separación, el abogado de Maribel Guardia habla del supuesto testamento falso de José Julián, Ingrid Martz celebra su cumpleaños en el escenario, cómo atraer abundancia en el equinoccio de otoño y la explicación Con Peras y Manzanas de los recién nacidos que fallecieron en el IMSS de Durango, un nuevo caso de maltrato animal y el huracán que amenaza el pacífico mexicano.

También, Erika Buenfil reacciona a la nueva gira de Luis Miguel, despejamos la duda: ¿por qué el éxito de la pareja mata el deseo sexual?; la reaparición de Michelle Salas, Cinthia Aparicio rompió el silencio sobre Alexis Ayala y un efectivo tratamiento para rejuvenecer sin cirugía. Además, las fuertes declaraciones de María Karunna sobre Manelyk, los influencers y los mejores momentos de La Granja VIP. ¡Venga La Alegría!