Exclusiva: Revelan la fecha del juicio entre AB Quintanilla y su hermana Suzette por el legado de Selena
En exclusiva para Ventaneando, Jeff Lerman, abogado de AB Quintanilla, revela la fecha del juicio entre el artista y su hermana, Suzette, por el legado de Selena.
Jeff Lerman, abogado de AB Quintanilla, revela en exclusiva para Ventaneando la posible fecha del juicio entre su cliente y su hermana, Suzette, por el legado de Selena. De acuerdo con el experto legal, ambos podrían llegar a una corte de Texas durante la primavera del próximo año; pero ¿cuánto dinero exige AB? Esto es todo lo que se sabe.