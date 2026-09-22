Exclusiva: Revelan la fecha del juicio entre AB Quintanilla y su hermana Suzette por el legado de Selena

Jeff Lerman, abogado de AB Quintanilla, revela en exclusiva para Ventaneando la posible fecha del juicio entre su cliente y su hermana, Suzette, por el legado de Selena. De acuerdo con el experto legal, ambos podrían llegar a una corte de Texas durante la primavera del próximo año; pero ¿cuánto dinero exige AB? Esto es todo lo que se sabe.