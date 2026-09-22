Julio acusa a Rafa Mercadante de no ser leal en La Granja VIP y quiere poner en su contra a este Granjero (VIDEO)
Para Julio Camejo, las actitudes de Rafa Mercadante dejan mucho que desear y hasta lo puso en evidencia con uno de sus aliados en La Granja VIP.
Siguen los ataques entre Julio Camejo y Rafa Mercadante, quienes sellaron una de las enemistades más fuertes en La Granja VIP Segunda Temporada. Es por esto que el cubano no quiso perder el tiempo y aprovechó para hablar con Kevyn “Bicolor”, pues le aseguró que le tiene gran estima y que no le gusta ver cómo otras personas tratan de afectarlo, lo que cree que está haciendo Rafa al hablar de él a sus espaldas.