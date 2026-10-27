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"¡Ya no es jugar... es lastimar!”, Azalia denuncia lo que vivió en La Granja VIP Segunda Temporada

¡Prefiere ser odiada que olvidada! Azalia habló sin filtros de Rafa, Natalia, Bebeshita, Niurka y más, tras su salida de La Granja VIP Segunda Temporada.

¿Falta de amor? ¿Migajeros? Azalia, la reciente eliminada de La Granja VIP Segunda Temporada, nos acompañó para celebrar su cumpleaños y compartirnos sin filtros todo lo que vivió en el reality: confesó lo que piensa de las parejas Natalia y Pablo, Bebeshita y Kevyn ‘Bicolor’, y volvió a ofrecer sus disculpas por lo que dijo sobre las hijas de Rafa Mercadante. Además, repasamos los mejores momentos del 26 de octubre 2026.

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