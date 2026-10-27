"¡Ya no es jugar... es lastimar!”, Azalia denuncia lo que vivió en La Granja VIP Segunda Temporada

¿Falta de amor? ¿Migajeros? Azalia, la reciente eliminada de La Granja VIP Segunda Temporada, nos acompañó para celebrar su cumpleaños y compartirnos sin filtros todo lo que vivió en el reality: confesó lo que piensa de las parejas Natalia y Pablo, Bebeshita y Kevyn ‘Bicolor’, y volvió a ofrecer sus disculpas por lo que dijo sobre las hijas de Rafa Mercadante. Además, repasamos los mejores momentos del 26 de octubre 2026.