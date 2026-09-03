¿Habrá final de viernes? ¡Revive todas las emociones del Sin Palabras!
El Pueblo tuvo una gran oportunidad para obligar al Sin Palabras a la final de viernes, pero el Favorito no es rival sencillo. ¿Quién logró su cometido?
Luego de que Mauricio Barcelata anunciara el punto doble en juego y el beneficio para el Favorito, el Pueblo arrancó el Sin Palabras con el pie derecho buscando una victoria que los regrese a la senda del triunfo. ¿Lo consiguieron? ¡Revive todas las emociones del Sin Palabras del 3 de septiembre 2026!