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¿Habrá final de viernes? ¡Revive todas las emociones del Sin Palabras!

El Pueblo tuvo una gran oportunidad para obligar al Sin Palabras a la final de viernes, pero el Favorito no es rival sencillo. ¿Quién logró su cometido?

Luego de que Mauricio Barcelata anunciara el punto doble en juego y el beneficio para el Favorito, el Pueblo arrancó el Sin Palabras con el pie derecho buscando una victoria que los regrese a la senda del triunfo. ¿Lo consiguieron? ¡Revive todas las emociones del Sin Palabras del 3 de septiembre 2026!

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