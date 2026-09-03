"¡Esto va a arder!”, Alfredo Adame anticipa que no tendrá filtros como crítico de la Segunda Temporada de La Granja VIP

¡Alfredo Adame regresó a La Granja VIP y en la Segunda Temporada se unirá a los críticos! Además de presumir su triunfo en la primera temporada, el ‘Golden Boy’ anticipó que será un crítico duro y auténtico, soltará verdades sin filtros y más. ¿Qué fortalezas deben tener los granjeros para brillar en La Granja VIP? ¡Ojo que anticipó qué granjeros destacarán en la primera semana!