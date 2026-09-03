Luis de Llano permanece bajo arresto; su liberación presenta irregularidades: esto se sabe

Luis de Llano fue puesto bajo arresto la noche del miércoles, 2 de agosto, por desacato e incumplimiento de la sentencia en el caso por daño moral, promovido por la cantante Sasha Sokol. En Ventaneando nos hemos dado a la tarea de hacer una crónica sobre la detención del productor: así se vivió el minuto a minuto del arresto y la recapitulación de los hechos. De momento, Luis de Llano permanece detenido en el Centro de Sanciones Administrativas en San Fernando, Tlalpan, debido a diversas irregularidades con su liberación. Aquí los detalles.