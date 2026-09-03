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¡Aristeo volvió y Paulette explotó! Revive los mejores momentos del Exatlón

Mientras Paulette alzó la voz a los nuevos, Andrea confesó sentir frustración al no conseguir buenos resultados. ¡Revive los mejores momentos del Exatlón!

Los escarlatas celebraron la primera Supervivencia y el regreso de Aristeo, Andrea confesó sentir frustración por no dar muchos puntos a pesar de ser Leyenda y Paulette puso un alto a los nuevos tras no conseguir buenos resultados. ¡Revive los mejores momentos del Exatlón del 2 de septiembre 2026!

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