¡Aristeo volvió y Paulette explotó! Revive los mejores momentos del Exatlón
Mientras Paulette alzó la voz a los nuevos, Andrea confesó sentir frustración al no conseguir buenos resultados. ¡Revive los mejores momentos del Exatlón!
Los escarlatas celebraron la primera Supervivencia y el regreso de Aristeo, Andrea confesó sentir frustración por no dar muchos puntos a pesar de ser Leyenda y Paulette puso un alto a los nuevos tras no conseguir buenos resultados. ¡Revive los mejores momentos del Exatlón del 2 de septiembre 2026!